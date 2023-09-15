ДВУХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ РАБОТНИКОВ СМИ ОТКРЫЛСЯ В ДОМЕ МОСКВЫ
Сухум. 15 сентября 2023. Абхазия-Информ. В семинаре участвуют как опытные, так и начинающие журналисты, а также руководители и сотрудники пресс-служб министерств, ведомств и организаций.
Спикеры семинара:
– Мария Кабанова – продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии;
– Игорь Челотканов – стратег по цифровым коммуникациям («Агентство Маслов»).
По итогам семинара каждому участнику будет вручён именной сертификат.
Мероприятие проходит при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» - «Дом Москвы в Сухуме».