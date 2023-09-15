ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИБЫЛА В КАЗАХСТАН

Сухум. 15 сентября 2023. Абхазия-Информ. Делегация Минтуризма во главе с министром туризма Абхазии Теймуразом Хишба прибыла в Казахстан в город Актау для принятия участия в работе I Международного туристического форума «Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире» и Международный конгресс туроператоров «Трансформация международного туристского рынка в современных условиях. перспективы развития и партнерства».

В составе делегации замминистра Дмитрий Зантария и председатель «Абхазо-российской туристический ассоциации» Таращ Хутаба.

Деловая программа І Международного туристического форума включает в себя обсуждение основных принципов партнерства и делового оборота с учетом стремительного изменения конъюнктуры рынка, перспективных проектов и инициатив, представляющих особое значение для развития международного сотрудничества в сфере устойчивого развития туризма, укрепления экономических связей партнерами и государствами, заинтересованных в развитии диалога с Россией по широкому спектру направлений.