 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

10-Я СУХУМСКАЯ ШКОЛА – ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКИАДЫ

Новости Пятница, 15 сентября 2023 18:09
Оцените материал
(0 голосов)
10-Я СУХУМСКАЯ ШКОЛА – ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКИАДЫ

Сухум. 15 сентября 2023. Абхазия-Информ. В столице прошла церемония открытия 22-й Спартакиады школьников города Сухум, приуроченной к 30-ой годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993гг.

Спартакиада проводится ежегодно с сентября по май в целях привлечения детей к регулярным занятиям спортом, а также выявления и комплектования сборных команд города по различным видам спорта для участия в республиканских соревнованиях.

С открытием эстафеты поздравила начальник МУ администрации города Сухум Управления образования Астанда Таркил. Она пожелала детям новых побед и спортивных достижений.

Спартакиаду школьников открыла эстафета «Здравствуй школа», в которой участвовали 176 юных спортсменов, учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ города Сухум.

Подводя итоги эстафеты победителями стали:

1 место – Сухумская средняя школа №10 им. Н.А. Лакоба

2 место – Сухумская средняя школа № 4 им. Д.И. Гулиа

3 место – Сухумская средняя школа № 2 им. А.С. Пушкина

Все победители были награждены кубками, медалями и грамотами Управления образования.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 15 сентября 2023 19:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИБЫЛА В КАЗАХСТАН АБХАЗСКИЕ БОРЦЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.