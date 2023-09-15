10-Я СУХУМСКАЯ ШКОЛА – ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКИАДЫ

Сухум. 15 сентября 2023. Абхазия-Информ. В столице прошла церемония открытия 22-й Спартакиады школьников города Сухум, приуроченной к 30-ой годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993гг.

Спартакиада проводится ежегодно с сентября по май в целях привлечения детей к регулярным занятиям спортом, а также выявления и комплектования сборных команд города по различным видам спорта для участия в республиканских соревнованиях.

С открытием эстафеты поздравила начальник МУ администрации города Сухум Управления образования Астанда Таркил. Она пожелала детям новых побед и спортивных достижений.

Спартакиаду школьников открыла эстафета «Здравствуй школа», в которой участвовали 176 юных спортсменов, учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ города Сухум.

Подводя итоги эстафеты победителями стали:

1 место – Сухумская средняя школа №10 им. Н.А. Лакоба

2 место – Сухумская средняя школа № 4 им. Д.И. Гулиа

3 место – Сухумская средняя школа № 2 им. А.С. Пушкина

Все победители были награждены кубками, медалями и грамотами Управления образования.