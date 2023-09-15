Сухум. 15 сентября 2023. Абхазия-Информ. Абхазские борцы примут участие в первенстве России по вольной борьбе среди спортсменов до 24 лет. Турнир пройдет 14-18 сентября в Наро-Фоминске.

Даниил Харчилава выступит в весовой категории 65 кг, Баграт Пандария, Инар Кетия и Марат Кокоскерия выступят в весовой категории 70 кг, Астамур Гунба будет бороться в весовой категории 79 кг.