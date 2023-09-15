ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Сухум. 15 сентября 2023. Абхазия-Информ. 600 комплектов школьной формы для малоимущих и многодетных семей передал Минпрос районным и отделам образования. Об этом журналистам сообщил начальник отдела по связам с общественностью Аслан Кутелия.

Школьные форму закупили на средства бюджета министерства. Акция проводится уже четвертый год подряд, министерство обеспечивает малоимущие и многодетные семьи школьной формой.

«Мы понимаем, что этого количества недостаточно, но все же мы не могли оставить без помощи наиболее социально уязвимые семьи», – добавил Аслан Кутелия.