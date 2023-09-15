ВЛАДИМИР АНУА ПОЗДРАВИЛ С ПОБЕДОЙ БОРИСА БАГАТЕЛИЯ

Сухум. 15 сентября 2023. Абхазия-Информ. Министр обороны, генерал-полковник Владимир Ануа принял прославленного абхазского спортсмена, двукратного чемпиона мира среди ветеранов, серебряного и бронзового призера чемпионатов мира, трехкратного чемпиона России среди мастеров, обладателя Кубка России, победителя Открытого кубка Москвы среди мастеров, мастера спорта международного класса по самбо, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени Бориса Багателия.

«Примите наши самые искренние слова благодарности за тот вклад, который своим самоотверженным трудом и высочайшим профессионализмом Вы внесли в дело развития физической культуры и воспитания молодежи в духе патриотизма и любви к спорту. Ваши победы – большое достижение для Республики Абхазия», – отметил министр обороны.

Решением министра Борис Багателия был награжден медалью Министерства обороны.

Генерал-полковник Владимир Ануа пожелал Борису Калодиевичу крепкого здоровья, присущей ему несгибаемой спортивной выправки во всех профессиональных и жизненных ситуациях.

Борис Багателия стал победителем чемпионата мира по самбо среди мастеров. Турнир проходил в городе Уральске Республики Казахстан с 8 по 10 сентября.