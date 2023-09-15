ЕВРЕИ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК РОШ ХА-ШАНА

Сухум. 15 сентября 2023. Абхазия-Информ. Сегодня евреи во всем мире отмечают праздник Рош ха-Шана – еврейский Новый год, или день сотворения мира. Это один из самых значимых праздников в иудаизме, который празднуется в течение двух дней, но они считаются как один и называются «йома арихата» (длинный день).

В этом году Рош ха-Шана начался вечером 15 сентября, а завершится вечером 17 сентября.

Вечером в Сухумской синагоге собрались члены еврейской общины «Шалом», чтобы отметить начало Нового Года. После традиционной молитвы, участники церемонии поздравили друг друга за праздничной трапезой.

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Рош ха-Шана – это не только день сотворения мира, но и день, когда Бог судит его. То есть, в день рождения мира Бог судит этот мир. Согласно традиции, десять дней, от начала Рош ха-Шана до другого важного праздника Йом-Кипура (Судного дня) – Бог будет выносить каждому приговор: кому – жить, а кому – умереть.

Рош ха-Шана – это не праздник в обычном смысле этого слова. Накрытый стол и нарядные одежды выражают не радость, а надежду на милосердие Бога. Атмосфера лишена даже намека на праздность. В два праздничных дня принято как можно меньше спать и как можно больше времени проводить в молитве.

В канун первого дня праздника и в ночь второго дня зажигают праздничные свечи. Как правило, это доверяют женщине – хозяйке дома. Она зажигает свечи за всех членов семьи. Если женщина не может зажечь свечи, за нее это делает муж или кто-то другой.

В каждый из двух праздничных вечеров и в каждый из двух его дней устраивается трапеза. Начинается она с произнесения благословения на хлеб. Во время застолья собирается вся семья, даже дальние родственники.

Трапеза предваряется кидушем – благословением праздника, произносимым над бокалом вина или виноградного сока. Вечерний кидуш длится от появления на небе звезд и до рассвета. Дневной – после дневных молитвы и до заката.

На протяжении двух дней евреи ходят в синагогу, чтобы молиться и слушать священные звуки шофара. Это, пожалуй, самая яркая традиция праздника. Звук шофара (инструмента из бараньего рога) символизирует призыв на Божий суд. Также шофар напоминает об агнце, которого Авраам принес в жертву вместо своего сына Исаака.

Во время первой трапезы принято есть сладкое – чтобы год был таким же. Поэтому на праздничном столе часто присутствует мед. Традиционным фруктом еврейского Нового года считается гранат. Но в регионах, где этот плод не растет, его заменяют яблоками.

Все блюда, подаваемые на стол, должны символизировать изобилие. Его верующие ожидают в наступающем году. Рыба – символ плодородия; баранья или рыбная голова – знак первенства; морковь, порезанная кружочками, – по форме и цвету напоминает золотые монеты и означает богатство; хала (круглый сладкий хлеб с изюмом) – чтобы год принес здоровье.

В начале застолья присутствующие съедают по кусочку халы, а затем дольку яблока, предварительно обмакнув ее в мед. Залог того, что год будет сладким и счастливым.

Совершенно точно на столе в торжественные дни не будет никакой горькой, кислой, острой пищи. В противном случае от нового года модно ждать бед и несчастий. Также в трапезу не входят орехи.

В дни Рош ха-Шана все дарят друг другу подарки, отправляют открытки и посылки родным и знакомым, кто живет далеко. Традиционное поздравление с Рош ха-Шана так и звучит: «Шана това у метука!», что означает «Счастливого и сладкого года!»