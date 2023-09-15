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Абхазия Информ

В СЕЛЕ МЫКУ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И РЕМЕСЕЛ

Новости Пятница, 15 сентября 2023 23:33
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В СЕЛЕ МЫКУ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И РЕМЕСЕЛ

Сухум. 15 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Фестивале культуры и ремесел, который прошел на исторической поляне Мыкуашта в селе Мыку приняли участие 125 детей из пяти районов – Галского, Ткуарчалского, Очамчырского, Гудаутского и Гагрского. Школьники были разделены на пять команд: «Гончары», «Всадники», «Лучники», «Ткачи», «Кулинары». Для каждой из команд была разработана отдельная программа.

В течение дня школьники слушали лекции о народных инструментах, воспитании детей в Абхазии, абхазских куклах, о значимости лошадей и верховой езды у различных народностей, а также учились лепить из глины, рисовать орнаменты народов, проживающих в Абхазии, готовить абхазские национальные блюда, стрелять из лука.

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Многие участники поделились, что больше всего им понравилось участвовать в абхазской старинной игре «Ахылпахас» и стрелять из лука.

«Мне больше всего понравилось стрелять из лука. Я стреляла впервые, и вряд ли хотела бы этим заниматься профессионально, но был очень интересный опыт», – поделилась Ариана Смыр из Куланырхуа.

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«Самый интересный мастер-класс – лепка. Первый раз лепим, и нам очень понравилось, хотелось бы больше времени для этого мастер-класса, чтобы доделать начатые работы, у нас с первого раза получается уже что-то», – рассказали девочки из команды «Ткачей».

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Идея проведения Фестиваля принадлежит районным инициативным группам Галского, Ткуарчалского, Очамчырского, Гудаутского и Гагрского районов и поддержана Совместной программой Европейского союза и Организации объединенных наций по развитию сельских территорий и международной организацией «Движение против голода».

Главная цель Фестиваля – ближе познакомить школьников с традиционными ремеслами, культурой и обычаями народов, проживающих в Абхазии, а также познакомить детей из разных районов для установления и укрепления межрайонных связей.

Всего Фестиваль посетило порядка 250 человек.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 15 сентября 2023 23:45

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