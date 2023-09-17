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Абхазия Информ

В ПИЦУНДЕ ПРОШЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА ПРОДУКЦИИ

Новости Воскресенье, 17 сентября 2023 13:34
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В ПИЦУНДЕ ПРОШЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА ПРОДУКЦИИ

Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Пицунде на площади перед храмом прошла сельскохозяйственная ярмарка продукции, выращенной и произведенной в Абхазии. Ярмарка организована Центром развития села и сельского хозяйства.

Производители отмечают, что для них ярмарка – отличная возможность реализовать свою продукцию.

«Я участвую в ярмарке не первый раз, всегда, когда появляется такая возможность. Такие ярмарки надо проводить чаще, потому что у нас очень много талантливых людей, и не у всех есть возможность реализовывать свою продукцию самостоятельно», – поделилась мастер по керамике Сабина.

Посетители ярмарки считают, что такие мероприятия создают особую атмосферу.

«Мы увидели случайно, когда проезжали мимо, остановились и зашли. Нам очень подняло настроение. Много интересных вещей ручной работы, мы уже приобрели деревянную ложку с потрясающим узором, думаю, ещё что-то купим», – рассказала Асида из Пицунды, отметив, что подобные мероприятия радуют не только местных жителей, но и гостей города.

В этом году это вторая ярмарка, организованная Центром развития села и сельского хозяйства. Первая ярмарка прошла в Новом Афон.

По словам директор Центра Заура Гулиа, ярмарки проводятся не первый год и с каждым годом все более популярны. В этом году пройдёт ещё одна ярмарка перед новым годом.

«Ярмарка – отличная возможность для производителей завести контакты, продемонстрировать свою продукцию. К сожалению, в Абхазии мало мест, где можно показать свою продукцию и встретиться с другими производителями», – добавил он.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 17 сентября 2023 13:39

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