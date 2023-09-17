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Абхазия Информ

СЕМИНАР ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ

Новости Воскресенье, 17 сентября 2023 13:38
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СЕМИНАР ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ

Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. Тридцать журналистов получили именные сертификаты по итогам семинара, прошедшего в Доме Москвы в Сухуме 15 и 16 сентября. В семинаре приняли участие как опытные, так и начинающие журналисты, а также представители пресс-служб Администрации президента, Министерства юстиции, Министерства культуры, Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту, Сухумского государственного колледжа, КСОРС, блогеры и студенты филологического факультета кафедры журналистики Абхазского госуниверситета.

Сертификаты участникам семинара вручила начальник отдела проведения мероприятий Мария Соя. Она поблагодарила их за активное участие в мастер-классах и обратную связь со спикерами, а также выразила надежду на то, что приобретенные знания помогут им в дальнейшей работе.

Мастер-классы и лекции для участников семинара провели журналист, блогер, спортивный комментатор Игорь Чекунов, продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Мария Кабанова и стратег по цифровым коммуникациям Игорь Челотканов.

Они рассказали, как создавать тексты и видео, раскручивать Telegram-канал, продвигать аккаунты и контент в соцсетях. Помимо этого, участники семинара выполнили практические занятия по созданию видеорепортажей и текстов.

Три лучших видеоролика и один текстовый материал, созданные журналистами в рамках семинара, будут опубликованы на сайте Московского Дома соотечественника.

Авторами лучших видео стали Саида Харазия, Лана Коф-Оглы, Шалва Хизанишвили, Рози Богосян, Жасмин Герзмава, Милана Палба, Теолина Аршба, Александра Чолария и Ирина Гогия.

Мероприятие прошло при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 17 сентября 2023 13:44

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