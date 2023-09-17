АБХАЗО-АДЫГСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РИФМЫ НА РИЦЕ» ОТКРЫЛСЯ В СУХУМЕ
Новости Воскресенье, 17 сентября 2023 13:41
Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. Ежегодный абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице» открылся в Сухуме, в фойе Драмтеатра им. С. Чанба. Впервые фестиваль проходит в расширенном формате, при участии гостей из Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии.
Нынешний фестиваль посвящается 95-летию со дня рождения народного писателя Кабардино-Балкарии, заслуженного работника культуры Абхазии Заура Налоева.
Сегодня участники фестиваля посетят оз. Рица и проведут праздничные мероприятия.