Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. Ежегодный абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице» открылся в Сухуме, в фойе Драмтеатра им. С. Чанба. Впервые фестиваль проходит в расширенном формате, при участии гостей из Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии.