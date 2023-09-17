ОППОЗИЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ К ДИАЛОГУ
Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. Общественные организации и политические партии РПП ФНЕА, Апсны, РОО Аруаа, «Наша столица», АНД, «Ахьаца», «Аамта», деятели культуры и науки приглашают к открытому диалогу министра иностранных дел Инала Ардзинба и главу администрации президента Абессалома Кварчия.
Встреча проводится в связи с последними высказываниями высших должностных лиц.
Задать вопросы этим чиновникам намерены также общественные деятели Леонид Чамагуа, Беслан Таркил, Михаил Сангулия, Дмитрий Ардзинба, Руслан Ладария, Автандил Гарцкия, Леван Микаа, Нодар Шакрыл, Даур Курмазия, Кесоу Хагба.
Встреча состоится в Сухуме 19 сентября в 12.00 в здании «Гудоу-плаза» в открытом для СМИ формате.