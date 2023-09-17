 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОППОЗИЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ К ДИАЛОГУ

Новости Воскресенье, 17 сентября 2023 13:45
Оцените материал
(0 голосов)
ОППОЗИЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ К ДИАЛОГУ

Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. Общественные организации и политические партии РПП ФНЕА, Апсны, РОО Аруаа, «Наша столица», АНД, «Ахьаца», «Аамта», деятели культуры и науки приглашают к открытому диалогу министра иностранных дел Инала Ардзинба и главу администрации президента Абессалома Кварчия.

Встреча проводится в связи с последними высказываниями высших должностных лиц.

Задать вопросы этим чиновникам намерены также общественные деятели Леонид Чамагуа, Беслан Таркил, Михаил Сангулия, Дмитрий Ардзинба, Руслан Ладария, Автандил Гарцкия, Леван Микаа, Нодар Шакрыл, Даур Курмазия, Кесоу Хагба.

Встреча состоится в Сухуме 19 сентября в 12.00 в здании «Гудоу-плаза» в открытом для СМИ формате.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 17 сентября 2023 13:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗО-АДЫГСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РИФМЫ НА РИЦЕ» ОТКРЫЛСЯ В СУХУМЕ В ЛЕСНОМ МАССИВЕ ВЫЯВЛЕНА ДЕЙСТВУЮЩАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.