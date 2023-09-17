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Абхазия Информ

В ЛЕСНОМ МАССИВЕ ВЫЯВЛЕНА ДЕЙСТВУЮЩАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА

Новости Воскресенье, 17 сентября 2023 13:49
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В ЛЕСНОМ МАССИВЕ ВЫЯВЛЕНА ДЕЙСТВУЮЩАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА

Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в лесном массиве в районе г. Ткуарчала сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД при участии специалистов Госстандарта Республики Абхазия выявлена действующая майнинг-ферма.

На момент проведения проверки к электроснабжению были подключены 148 аппаратов по добыче криптовалюты, мощность незаконно потребляемой электроэнергии составила 100.3 кВт.

В отношении владельца – жителя с. Звандрипш Гудаутского района Агрба Есната Валерьяновича в соответствии со ст. 96 прим. 1 КоАП РА составлен протокол. Аппараты по добыче криптовалют изъяты и помещены на склад временного хранения.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 17 сентября 2023 13:50

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