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Абхазия Информ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИЙ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ В БРЯНСКЕ

Новости Воскресенье, 17 сентября 2023 13:53
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИЙ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ В БРЯНСКЕ

Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. Состоялся официальный прием главой города Брянска Мариной Дбар и главой Брянской городской администрации Александром Макаровым делегаций городов-побратимов и почетных гостей, прибывших ко Дню города.

Управляющая делами Администрации г. Сухум Ирина Шония передала поздравление главы Сухума Беслана Эшба с Днем города Брянска.

«Во благо горожан мы строим мосты сотрудничества, обмениваемся опытом, знаниями, культурой. И бесконечно дорожим прочной дружбой, теплыми взаимоотношениями. В этот замечательный день позвольте от всей души пожелать мира и процветания Брянску, а всем его жителям – крепкого здоровья и благополучия! Пусть праздник станет запоминающимся и радостным!» – говорится в поздравлении мэра Сухума.

Гостям города были вручены памятные медали «80 лет освобождения города Брянска 1943-2023».

После официального приема на Площади Воинской Славы и Кургане Бессмертия состоялась церемония возложения венков и цветов к памятным местам города, воинским мемориалам.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 17 сентября 2023 13:55

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