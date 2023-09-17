ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИЙ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ В БРЯНСКЕ
Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. Состоялся официальный прием главой города Брянска Мариной Дбар и главой Брянской городской администрации Александром Макаровым делегаций городов-побратимов и почетных гостей, прибывших ко Дню города.
Управляющая делами Администрации г. Сухум Ирина Шония передала поздравление главы Сухума Беслана Эшба с Днем города Брянска.
«Во благо горожан мы строим мосты сотрудничества, обмениваемся опытом, знаниями, культурой. И бесконечно дорожим прочной дружбой, теплыми взаимоотношениями. В этот замечательный день позвольте от всей души пожелать мира и процветания Брянску, а всем его жителям – крепкого здоровья и благополучия! Пусть праздник станет запоминающимся и радостным!» – говорится в поздравлении мэра Сухума.
Гостям города были вручены памятные медали «80 лет освобождения города Брянска 1943-2023».
После официального приема на Площади Воинской Славы и Кургане Бессмертия состоялась церемония возложения венков и цветов к памятным местам города, воинским мемориалам.