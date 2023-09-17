ЭДУАРД БУТБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В СЕЛЕ ПСХУ

Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. В селе Псху Сухумского района впервые за 30 лет проходит диспансеризация взрослого и детского населения. Министр здравоохранения Эдуард Бутба прибыл в высокогорное село для личного контроля за ходом диспансеризации.

Минздравом в Псху была командирована мобильная бригада, состоящая из профильных специалистов сухумских медицинских учреждений, которые проводят практически все виды диагностических исследований.

На месте была оказана медицинская помощь населению по направлениям хирургии, маммологии, онкологии, травматологии, ортопедии, оториноларингологии, педиатрии, офтальмологии, неврологии, кардиологии, терапии, урологии, гинекологии и др. В село также привезли передвижной рентген аппарат для диагностики населения, аппарат ультразвуковой диагностики.

У жителей Псху сделали забор необходимых анализов, которые самолетом были отправлены в лабораторию столицы.

Мобильный госпиталь посетил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.

Он ознакомился с ходом проведения профилактического осмотра и диспансеризации жителей селения и дал высокую оценку организации проведения выездного мероприятия.

Министр также пообщался с жителями Псху. Они рассказали об основных заболеваниях и поблагодарили главу Минздрава за диспансеризацию, равной по масштабам которой, в селе не было 30 последних лет.

По итогам диспансеризации, содействие в проведении которой оказал Всемирный абхазо-абазинский конгресс, будет составлена статистика. Все пациенты, нуждающиеся в оперативном вмешательстве, получат его на базе Республиканской больницы, других учреждений Абхазии и, при необходимости, в клиниках России.

Также Минздравом переданы медикаменты в ФАП Псху. В основном это препараты для оказания первой помощи. Кроме того, ФАП укомплектовали антигистаминными, противовирусными, жаропонижающими и другими необходимыми препаратами.

Об этом сообщает сайт Минздрава