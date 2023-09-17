ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ИВАНОВО УТОНУЛ В РАЙОНЕ СЕЛА АЛАХАДЗЫ

Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. Житель города Иваново, Российской Федерации, Рябчиков Игорь Юрьевич, 1972 года рождения, утонул сегодня утром в районе села Алахадзы, Гагрского района. С просьбой о помощи к спасателям обратились родные Рябчикова, отдыхавшие вместе с ним в Абхазии. Сотрудники ГИМС МЧС РА выехали на место происшествия по экстренному вызову в 09 часов 16 минут.