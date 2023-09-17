ДЕЛЕГАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА УЧАСТВУЕТ В ТОРЖЕСТВАХ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА–ДОНУ
Новости Воскресенье, 17 сентября 2023 14:06
Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. Заместители главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе и Леон Кварчия принимают участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня города Ростова-на-Дону. В этом году Ростов отпразднует свой 274-й день рождения.
По случаю дня города состоятся фестивали, концерты, патриотические акции, военно-спортивные игры. Мероприятия проходят с 15 по 17 сентября. Сухум и Ростов-на-Дону являются городами-побратимами.