ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ
Новости Воскресенье, 17 сентября 2023 14:08
Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. Абхазский государственный музей посетил российский и абхазский археолог Виктор Логинов. В ходе встречи с директором музея Аркадием Джопуа ученые обсудили проблемы современной археологии и тенденции ее развития.
Одним из главных вопросов, поднятых на встрече, стало сохранение наследия Цебельдинской долины Гулрыпшского района, где В. Логинов принимал участие в археологических исследованиях в 70-80-х годах ХХ века.
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