В ДАР МУЗЕЮ
Новости Воскресенье, 17 сентября 2023 14:16
Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. Член Союза художников Санкт-Петербурга Александр Дерябин передал в дар Абхазскому государственному музею изделия ручной работы на православную тему.
Дерябин создал немало красивых изделий и теперь, самые дорогие сердцу мастера и глубокие по смыслу предметы, пополнят фонды музея.
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