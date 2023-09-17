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Абхазия Информ

ТАРАЩ ХУТАБА ВЫСТУПИЛ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В НЕУСТОЙЧИВОМ МИРЕ» В КАЗАХСТАНЕ

Новости Воскресенье, 17 сентября 2023 14:32
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ТАРАЩ ХУТАБА ВЫСТУПИЛ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В НЕУСТОЙЧИВОМ МИРЕ» В КАЗАХСТАНЕ

Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. Председатель «Абхазо-российской туристический ассоциации» Таращ Хутаба выступая на Международном форуме отметил, что для Абхазии участие в форуме является крайне важным мероприятием, так как на таких площадках можно продвигать и обмениваться опытом развития туризма во всех его аспектах.

«Одной из главных тем форума является «стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивое время», что является крайне важной темой в нынешнее время, когда мир крайне резко меняется и его изменения затрагивают развитие и подходы к туристической отрасли. К неустойчивости в современном мире можно отнести например резкие изменения Климата (которые например можно наблюдать в этом году практически во всем мире, что вызывает крайнюю озабоченность), инфляция в отдельно взятых странах, экономические санкции, изменения в цене углеводородного топлива и других видов энергии, изменения мировой логистики, все это в совокупности и резкой геометрической прогрессии порой сказывается негативно на развитии и продвижении туристских продуктов по всему миру в том числе в России, Казахстане и Абхазии. Такие изменения могут привести к снижению развития туристической индустрии, которая не смогла резко приспособиться к данным видам изменениям и будет нести существенные убытки как статусного характера, так и материальные, – сказал Хутаба.

Он отметил, что проведение подобных международных мероприятий помогает вынести данные проблемы на всеобщее обсуждение в целях коллективного решения возникающих проблем.

«Принимая участия на различных международных площадках Минтуризма Абхазии в первую очередь перенимает опыт развития туризма. Хоть и наша страна и в имперские времена, и в постсоветском пространстве была самой передовой в области туризма, но после распада СССР и отечественной войны в Абхазии, туризм был практически в упадке. Многие сидящие здесь наши коллеги: туроператоры такие как Фан Анд Сан, Интурист, Анекс и другие застали нашу страну ещё в начале 2000 года, когда туризм, можно сказать, зарождался вновь с чистого листа. И его развитие шло, конечно, довольно сложно. Но каждый из туроператоров, присутствующих на форуме подтвердит, что Абхазия становится с каждым годом все лучше и лучше в области туризма. И все это происходило не без участия в подобных мероприятиях, где мы старались перенять опыт уже передовых стран в развитии туризма», – сказал Хутаба.

В своем выступлении он добавил, что на сегодняшний день туризм в целом на постсоветском пространстве переживает не самые лучшие времена и все это связано как раз с политическими процессами, происходящими в мире.

«Для решения проблем, возникающих в связи с изменением мира нам нужно всем сесть и обменяться опытом и попытаться коллективно решить возникающие проблемы. Ибо Абхазии есть чем поделиться в области туризма, так и Казахстану и России есть чем делиться в развитии и преодолении проблем в области развития туризма. Ещё раз хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение и участие в данном мероприятии и хотелось бы предложить организовывать подобные мероприятия ежегодно. Мы со своей стороны, готовы к взаимодействию и сотрудничеству , в том числе и в проведении II форума в Абхазии, так как у нас уже есть опыт в организации подобного вида мероприятий», – подытожил Хутаба.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Воскресенье, 17 сентября 2023 14:41

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