ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА ОБСУДИЛИ НА ФОРУМЕ В КАЗАХСТАНЕ

Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. В рамках I Международного туристического форума замминистра туризма Дмитрий Зантария провел рабочую встречу с руководителем управления туризма Мангистауской области Мауленом Габдулкалиевым. На встрече стороны обсуждали возможности сотрудничества в сфере туризма.

Также было предложено обменяться поездками творческих коллективов.

Мангистауская область – область на юго-западе Казахстана, численность населения 800 100 человек.

Делегация Минтуризма во главе с министром Теймуразом Хишба принимает участие в работе I Международного туристического форума «Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире», который проходит в Казахстане в городе Актау.