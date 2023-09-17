ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА ОБСУДИЛИ НА ФОРУМЕ В КАЗАХСТАНЕ
Сухум. 17 сентября 2023. Абхазия-Информ. В рамках I Международного туристического форума замминистра туризма Дмитрий Зантария провел рабочую встречу с руководителем управления туризма Мангистауской области Мауленом Габдулкалиевым. На встрече стороны обсуждали возможности сотрудничества в сфере туризма.
Также было предложено обменяться поездками творческих коллективов.
Мангистауская область – область на юго-западе Казахстана, численность населения 800 100 человек.
Делегация Минтуризма во главе с министром Теймуразом Хишба принимает участие в работе I Международного туристического форума «Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире», который проходит в Казахстане в городе Актау.
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