ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ВЫСТУПИЛ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В КАЗАХСТАНЕ

Абхазия тесно взаимодействует с Беларусью и надеется на сотрудничество с Казахстаном и другими странами, заявил на Международном турфоруме в Актау министр туризма Теймураз Хишба.

«Мы надеемся на сотрудничество с Казахстаном и с другими странами. У нас нет проблем с переходом границы, у нас безопасно. Гарантом нашей безопасности является Россия, которую мы безмерно уважаем и благодарны ей и ее великому лидеру. Это неоценимый вклад для сохранения древнего народа», – отметил Хишба.

Министр добавил, что туризм в республике развивается динамично. По его словам, в Абхазии проживет всего 240 тысяч человек, а республику за послековидный 2021 год посетило более 1,5 миллионов человек.

Деловая программа форума включает в себя обсуждение основных принципов партнерства и делового оборота с учетом стремительного изменения конъюнктуры рынка, перспективных проектов и инициатив, представляющих особое значение для развития международного сотрудничества в сфере устойчивого развития туризма, укрепления экономических связей партнерами и государствами, заинтересованных в развитии диалога с Россией по широкому спектру направлений.