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Абхазия Информ

КРАЖИ В ОЧАМЧЫРЕ И ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Новости Понедельник, 18 сентября 2023 19:19
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КРАЖИ В ОЧАМЧЫРЕ И ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. Преступление имущественного характера, совершенное в особо крупном размере вменяется жителю г. Очамчыра 1996 г.р. Нармания Рамазу Тенгизовичу.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Нармания, находясь в г. Очамчыра, путем разбития кухонного оконного стекла проник в дом заявительницы, откуда совершил кражу ювелирных изделий из желтого и белого металла и наручных часов «Apple», тем самым причинив ущерб потерпевшей на общую сумму 219.000 рублей.

Подозреваемый был задержан в г. Сухум в результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска столичного УВД и отдела внутренних дел по Очамчырскому району.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 155 УК РА проводит следственное подразделение ОВД по Очамчырскому району. Рамаз Нармания заключен под стражу.

***

Сотрудниками УУР МВД совместно с оперативным составом отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в хищении чужого имущества Лагвилава Джано Отарович 1995 г.р., жит. п. Дранда.

Преступление имело место в с. Мачара, когда на тот момент неизвестный, находясь на территории одного из гостевых домов, проник в комнату потерпевшей и совершил кражу двух фотоаппаратов и денег в размере 5.400 рублей, после чего с места преступления скрылся.

Джано Лагвилава уже дал признательные показания, похищенное имущество изъято. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.155 УК РА проводит следственная группа Гулрыпшского РОВД. Подозреваемый помещен под домашний арест.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Понедельник, 18 сентября 2023 19:28

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