КРАЖИ В ОЧАМЧЫРЕ И ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Нармания, находясь в г. Очамчыра, путем разбития кухонного оконного стекла проник в дом заявительницы, откуда совершил кражу ювелирных изделий из желтого и белого металла и наручных часов «Apple», тем самым причинив ущерб потерпевшей на общую сумму 219.000 рублей.

Подозреваемый был задержан в г. Сухум в результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска столичного УВД и отдела внутренних дел по Очамчырскому району.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 155 УК РА проводит следственное подразделение ОВД по Очамчырскому району. Рамаз Нармания заключен под стражу.

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Сотрудниками УУР МВД совместно с оперативным составом отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в хищении чужого имущества Лагвилава Джано Отарович 1995 г.р., жит. п. Дранда.

Преступление имело место в с. Мачара, когда на тот момент неизвестный, находясь на территории одного из гостевых домов, проник в комнату потерпевшей и совершил кражу двух фотоаппаратов и денег в размере 5.400 рублей, после чего с места преступления скрылся.

Джано Лагвилава уже дал признательные показания, похищенное имущество изъято. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.155 УК РА проводит следственная группа Гулрыпшского РОВД. Подозреваемый помещен под домашний арест.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.