РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ЗАДЕРЖАН
Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий провели сотрудники Управления уголовного розыска МВД, в результате чего, примерно в 7 часов утра в районе села Каман, задержан разыскиваемый за совершение побега из места лишения свободы, житель с. Яштуха Сухумского района Киракосян Гурген Арминакович.
Как ранее сообщалось, побег из СИЗО МВД осужденного по ч. 1 ст. 99 и ч. 1 ст. 217 УК РА Киракосян 1988 г.р. имел место 13 августа текущего года.
В настоящее время задержанный водворен в ИВС МВД РА.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.