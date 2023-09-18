МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ПРОШЕЛ В ГУДАУТЕ

Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Гудаута прошел XXV Международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти погибшим в Отечественной Войне народа Абхазии 1992-93 г. В нем приняли участие 160 спортсменов из Южной Осетии, Северной Осетии, Адыгеи, республики Арцах, г.Сочи и со всех городов и районов нашей республики.