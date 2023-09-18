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Абхазия Информ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ПРОШЕЛ В ГУДАУТЕ

Новости Понедельник, 18 сентября 2023 19:42
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ПРОШЕЛ В ГУДАУТЕ

Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Гудаута прошел XXV Международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти погибшим в Отечественной Войне народа Абхазии 1992-93 г. В нем приняли участие 160 спортсменов из Южной Осетии, Северной Осетии, Адыгеи, республики Арцах, г.Сочи и со всех городов и районов нашей республики.

Столицу представляли воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

Призовые места среди борцов Управления распределились следующим образом:

1-е место: Фет-оглы Абазг (32 кг), Арлан Нестор (41кг), Жиба Сандро (44 кг), Лежия Никита (48 кг), Допуа Данил (52 кг), Аристава Леонид (75 кг), Джопуа Денис (52 кг).

2-е место: Шурдулава Астан (30 кг), Кархалава Дамей (41 кг), Адлейба Максим (52 кг).

3-е место: Квициния Данат (48 кг), Базильский Лаша (52 кг), Аршба Сандро (35 кг).

Тренерский состав: Игорь Берая, Мераб Хашба, Навик Алабян, Ахра Цвижба и Тимур Джопуа.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 18 сентября 2023 19:44

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