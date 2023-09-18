ГРАЖДАНИН АЗЕРБАЙДЖАНА ПРИГОВОРЕН К 15 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом завершено рассмотрение уголовного дело и вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Азербайджан Гусейнова Джейхуна Вилаят-оглы, 1981 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.224 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Органом предварительного расследования Гусейнов Д.В. обвинялся и признан виновным за незаконное приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта наркотического средства «метадон» в особо крупном размере, общим весом 13,915 грамм, совершенное им в январе 2023 года в г. Сухум.

Согласно вводной и резолютивной частей приговора Гусейнов Д.В. признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 000 рублей в доход государства.

Вину в предъявленном преступлении Гусейнов Д.В. признал.

Названное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.