ГУБЕРНАТОР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИИ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ

Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Брянск приехали делегации городов-побратимов – Гомеля и Минска (Республика Беларусь), Сухума (Абхазия), Брянки (Луганская Народная Республика), Курска, Липецка, Орла, Пензы, а также представители АПКР «Брянск», для участия в торжествах по случаю Дня города Брянска и 80-й годовщины освобождения Брянщины от фашистских захватчиков.

Состоялся официальный прием губернатором Брянской области Александром Богомазом официальных делегаций и почетных гостей.

«Проходят годы, сменяются поколения, но этот день, 17 сентября 1943 года, навсегда останется в нашей памяти как символ мужества, чести и отваги. Войска Брянского фронта блестяще провели на брянской земле наступательную операцию, которая вошла в героическую летопись истории нашей страны. Родина высоко оценила подвиги наших земляков и всех, кто сражался на брянской земле», – отметил Александр Богомаз.

Ранее делегации приняли глава города Брянска Марина Дбар и глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

На Площади Воинской Славы и Кургане Бессмертия состоялась церемония возложения венков и цветов к памятным местам города и воинским мемориалам, и передача «Вечного огня».

Во Дворце единоборств им. А. Осипенко гостям показали театрализованное представление «Подвигу Брянщины славной!..» В нем приняли участие группа Преображенского лейб-гвардии полка, певец и композитор Александр Добронравов, ансамбль песни и танца «Околица» Донецкой государственной академической филармонии, ведущие солисты города Брянка и лучшие творческие коллективы Брянской области.