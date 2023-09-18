 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГУБЕРНАТОР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИИ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ

Новости Понедельник, 18 сентября 2023 19:48
Оцените материал
(0 голосов)
ГУБЕРНАТОР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИИ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ

Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Брянск приехали делегации городов-побратимов – Гомеля и Минска (Республика Беларусь), Сухума (Абхазия), Брянки (Луганская Народная Республика), Курска, Липецка, Орла, Пензы, а также представители АПКР «Брянск», для участия в торжествах по случаю Дня города Брянска и 80-й годовщины освобождения Брянщины от фашистских захватчиков.

Состоялся официальный прием губернатором Брянской области Александром Богомазом официальных делегаций и почетных гостей.

«Проходят годы, сменяются поколения, но этот день, 17 сентября 1943 года, навсегда останется в нашей памяти как символ мужества, чести и отваги. Войска Брянского фронта блестяще провели на брянской земле наступательную операцию, которая вошла в героическую летопись истории нашей страны. Родина высоко оценила подвиги наших земляков и всех, кто сражался на брянской земле», – отметил Александр Богомаз.

Ранее делегации приняли глава города Брянска Марина Дбар и глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

На Площади Воинской Славы и Кургане Бессмертия состоялась церемония возложения венков и цветов к памятным местам города и воинским мемориалам, и передача «Вечного огня».

Во Дворце единоборств им. А. Осипенко гостям показали театрализованное представление «Подвигу Брянщины славной!..» В нем приняли участие группа Преображенского лейб-гвардии полка, певец и композитор Александр Добронравов, ансамбль песни и танца «Околица» Донецкой государственной академической филармонии, ведущие солисты города Брянка и лучшие творческие коллективы Брянской области.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 18 сентября 2023 19:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГРАЖДАНИН АЗЕРБАЙДЖАНА ПРИГОВОРЕН К 15 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ «АДУНЕИ ЕИБАШЬРАДА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.