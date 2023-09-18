В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ «АДУНЕИ ЕИБАШЬРАДА»
Новости Понедельник, 18 сентября 2023 19:56
Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. 21 сентября в Сухумском лицее-интернате состоится памятное мероприятие «Адунеи еибашьрада», посвященное памяти детей погибших во время и от последствий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Мероприятие приурочено к 30-летию Победы в Отечественной войны народа Абхазии.
Начало в 16:00.
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