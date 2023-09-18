СВЯЗИСТЫ ЮВО В АБХАЗИИ ОБЕСПЕЧИЛИ УСТОЙЧИВУЮ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПУНКТАМИ УПРАВЛЕНИЯ

Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. Связисты военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели комплекс мероприятий по организации устойчивой связи между пунктами управления.

На горном полигоне Цабал в Абхазии связисты обеспечили устойчивую и защищенную связь с использованием открытых и закрытых каналов между пунктами управления и абонентами разнородных подразделений соединения.

Также была проверена работа современной специальной аппаратуры на различных каналах связи в широком диапазоне частот.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по организации связи между пунктами управления во время ведения боя с условным противником с использованием коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанций в условиях горно-лесистой местности и на побережье.