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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Абхазия Информ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАННЕР ПОЯВИЛСЯ У РЕКИ КОДОР

Новости Понедельник, 18 сентября 2023 21:12
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАННЕР ПОЯВИЛСЯ У РЕКИ КОДОР

Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. Информационный баннер появился у реки Кодор, на котором рассказывается о методах по снижению рисков наводнения.

Инициатива реализована Институтом Экологии в рамках проекта «Повышение устойчивости населения к климатическим рискам» – IRCCR

Река Кодор (Кудры) – одна из крупнейших рек Абхазии, ее протяженность составляет 86 километров. Берет свое начало на склонах Главного Кавказского хребта на высоте 3200 метров над уровнем моря.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 18 сентября 2023 21:15

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