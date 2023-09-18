ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАННЕР ПОЯВИЛСЯ У РЕКИ КОДОР
Новости Понедельник, 18 сентября 2023 21:12
Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. Информационный баннер появился у реки Кодор, на котором рассказывается о методах по снижению рисков наводнения.
Инициатива реализована Институтом Экологии в рамках проекта «Повышение устойчивости населения к климатическим рискам» – IRCCR
Река Кодор (Кудры) – одна из крупнейших рек Абхазии, ее протяженность составляет 86 километров. Берет свое начало на склонах Главного Кавказского хребта на высоте 3200 метров над уровнем моря.
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