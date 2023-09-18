 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫСТАВКА АРХИВНЫХ ФОТОГРАФИЙ

Новости Понедельник, 18 сентября 2023 21:15
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫСТАВКА АРХИВНЫХ ФОТОГРАФИЙ

Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. На территории Сухумской крепости прошла выставка архивных фотографий, которые передают атмосферу конца 70-х до начала 90-х.

Одна из организаторов выставки, Лиана Кварчелия, подчеркнула сложность сбора коллекции, так как многие архивы были уничтожены вовремя войны и в особенности это коснулось частных архивов. Какие-то фото были собраны у людей, какие-то, благодаря проекту, были оцифрованы с пленок. Помимо этого, в центральном выставочном зале открылась выставка, посвященная сухумскому авангарду. На ней были представлены работы известных художников-модернистов, творивших в Абхазии в 80-х годах.

Куратор проекта, Батал Кобахия, отметил важность сохранения культурного наследия, особенно в условиях зыбкого мира и непрекращающихся конфликтов. Несмотря на то, что с окончания войны прошло 30 лет, и все еще сложно обеспечить защиту объектов историко-культурного наследия Абхазии.

Заповедник «Сухумская крепость» является одним из важнейших объектов не то, что Сухума, но и всей Абхазии и кураторы проекта надеются на то, что и другие последуют этому примеру и заново переосмыслят пространство крепости как культурной площадки.

В рамках проекта также была анонсирована онлайн экспозиция. Это важно для молодого поколения, которое знает о произошедших исторических событиях лишь из учебников, и благодаря фотоматериалам, они могли бы увидеть, узнать участников и лучше прочувствовать атмосферу тех лет.

Данная инициатива осуществляется при поддержке ЕС и ПРООН в рамках проекта EU4Dialogue.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 18 сентября 2023 21:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАННЕР ПОЯВИЛСЯ У РЕКИ КОДОР В ИЗМИРЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.