Одна из организаторов выставки, Лиана Кварчелия, подчеркнула сложность сбора коллекции, так как многие архивы были уничтожены вовремя войны и в особенности это коснулось частных архивов. Какие-то фото были собраны у людей, какие-то, благодаря проекту, были оцифрованы с пленок. Помимо этого, в центральном выставочном зале открылась выставка, посвященная сухумскому авангарду. На ней были представлены работы известных художников-модернистов, творивших в Абхазии в 80-х годах.

Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. На территории Сухумской крепости прошла выставка архивных фотографий, которые передают атмосферу конца 70-х до начала 90-х.

Куратор проекта, Батал Кобахия, отметил важность сохранения культурного наследия, особенно в условиях зыбкого мира и непрекращающихся конфликтов. Несмотря на то, что с окончания войны прошло 30 лет, и все еще сложно обеспечить защиту объектов историко-культурного наследия Абхазии.

Заповедник «Сухумская крепость» является одним из важнейших объектов не то, что Сухума, но и всей Абхазии и кураторы проекта надеются на то, что и другие последуют этому примеру и заново переосмыслят пространство крепости как культурной площадки.

В рамках проекта также была анонсирована онлайн экспозиция. Это важно для молодого поколения, которое знает о произошедших исторических событиях лишь из учебников, и благодаря фотоматериалам, они могли бы увидеть, узнать участников и лучше прочувствовать атмосферу тех лет.

Данная инициатива осуществляется при поддержке ЕС и ПРООН в рамках проекта EU4Dialogue.