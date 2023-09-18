В ИЗМИРЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Турции в городе Измир будет проходить международная научная экономическая конференция в которой примет участие делегация из России, от университетов МГУ им. М.В. Ломоносова и НИУ ВШЭ. В составе делегации профессор, доктор экономических наук Карамурзов Ренат Барасбиевич и наш соотечественник, кандидат исторических наук, научный сотрудник Департамента зарубежного регионоведения ФМЭиМП Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Анри Чедия.