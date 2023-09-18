 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ИЗМИРЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Новости Понедельник, 18 сентября 2023 21:18
Оцените материал
(0 голосов)
В ИЗМИРЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Турции в городе Измир будет проходить международная научная экономическая конференция в которой примет участие делегация из России, от университетов МГУ им. М.В. Ломоносова и НИУ ВШЭ. В составе делегации профессор, доктор экономических наук Карамурзов Ренат Барасбиевич и наш соотечественник, кандидат исторических наук, научный сотрудник Департамента зарубежного регионоведения ФМЭиМП Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Анри Чедия.

Анри Чедия выступит с докладом о роли Центральной Азии и Южного Кавказа во внешней торговле Турецкой Республики.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 18 сентября 2023 21:22

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫСТАВКА АРХИВНЫХ ФОТОГРАФИЙ ТРЕТЬЯ ПАРТИЯ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ ПРИБЫЛА ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.