ТРЕТЬЯ ПАРТИЯ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ ПРИБЫЛА ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. При поддержке Министерства просвещения России, в Абхазию была доставлена третья партия учебников для учащихся 8-9 классов. Партия включает в себя учебники по русскому языку и литературе, алгебре, истории России, всеобщей истории в количестве 32 749 штук.