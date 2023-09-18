ТРЕТЬЯ ПАРТИЯ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ ПРИБЫЛА ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ
Новости Понедельник, 18 сентября 2023 21:37
Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. При поддержке Министерства просвещения России, в Абхазию была доставлена третья партия учебников для учащихся 8-9 классов. Партия включает в себя учебники по русскому языку и литературе, алгебре, истории России, всеобщей истории в количестве 32 749 штук.
Министерство просвещения Республики Абхазия начнет выдачу учебников школам с завтрашнего дня. Все 153 школы Абхазии будут в порядке очереди получать учебники со склада Минпросвещения.