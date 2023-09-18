В КАЗАХСТАНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ I-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Сухум. 18 сентября 2023. Абхазия-Информ. I-й Международный туристический форум «Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире» и Международный конгресс туроператоров «Трансформация международного туристского рынка в современных условиях. перспективы развития и партнерства» завершился в Казахстане.

Делегация Минтуризма во главе с министром Теймуразом Хишба, замминистра Дмитрием Зантария и председателем «Абхазо-российской туристический ассоциации» Таращ Хутаба участвовала в работе форума.

Деловая программа форума включала в себя обсуждение основных принципов партнерства и делового оборота с учетом стремительного изменения конъюнктуры рынка, перспективных проектов и инициатив, представляющих особое значение для развития международного сотрудничества в сфере устойчивого развития туризма, укрепления экономических связей партнерами и государствами, заинтересованных в развитии диалога с Россией по широкому спектру направлений.

На открытии форума одним из основных спикеров выступил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

В рамках форума замминистра туризма Дмитрий Зантария обсудил вопросы сотрудничества в сфере туризма с руководителем управления туризма Мангистауской области Мауленом Габдулкалиевым.

Председатель «Абхазо-российской туристический ассоциации» Таращ Хутаба в рамках I Международного туристического форума принял участие в работе двух секций.

На закрытии форума Теймуразу Хишба, Дмитрию Зантария и Таращу Хутаба вручили благодарственные письма за вклад в проведение I-го Международного форума и Международного конгресса туроператоров.

«Благодаря Вашему ответственному подходу и высокому профессионализму мы показали возможности и перспективы развития туризма на международной арене, выработав актуальные решения с учетом новых вызовов и реалий», – отмечается в благодарности.

I-й Международный туристический форум проходил в Казахстане в городе Актау