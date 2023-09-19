В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ X ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ «ПРОГУЛКА ПО НАБЕРЕЖНОЙ»

За годы проведения фестиваль стал традиционным мероприятием; знаменательным событием в культурной и общественной жизни Абхазии.

Сухум. 19 сентября 2023. Абхазия-Информ. 25 сентября 2023 года в стенах Национальной библиотеки РА им. И. Г. Папаскир пройдет X юбилейный международный арт- фестиваль «Прогулка по набережной».

Главное предназначение фестиваля, конечно же, популяризация чтения, продвижение чтения в молодежную среду; популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для интеллектуального развития.

Во исполнение данной цели используются разные формы и методы привлечения жителей и гостей Абхазии к участию в фестивале. Для этого будут организованы семь территорий фестиваля, представляющих различные сферы культуры, искусства, народного творчества и др.

Один из главных принципов фестиваля – открытость и доступность. В фестивале может принять участие каждый желающий, любой творческий коллектив.

Время проведения: с 12:00 до 21:00.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры