В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ X ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ «ПРОГУЛКА ПО НАБЕРЕЖНОЙ»
Сухум. 19 сентября 2023. Абхазия-Информ. 25 сентября 2023 года в стенах Национальной библиотеки РА им. И. Г. Папаскир пройдет X юбилейный международный арт- фестиваль «Прогулка по набережной».
За годы проведения фестиваль стал традиционным мероприятием; знаменательным событием в культурной и общественной жизни Абхазии.
Главное предназначение фестиваля, конечно же, популяризация чтения, продвижение чтения в молодежную среду; популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для интеллектуального развития.
Во исполнение данной цели используются разные формы и методы привлечения жителей и гостей Абхазии к участию в фестивале. Для этого будут организованы семь территорий фестиваля, представляющих различные сферы культуры, искусства, народного творчества и др.
Один из главных принципов фестиваля – открытость и доступность. В фестивале может принять участие каждый желающий, любой творческий коллектив.
Время проведения: с 12:00 до 21:00.
Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры
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