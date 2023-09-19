120 ГРАММ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ИЗЪЯТО У ГРАЖДАНИНА УЗБЕКИСТАНА

Сухум. 19 сентября 2023. Абхазия-Информ. Оперативные мероприятия в отношении подозреваемого в сбыте наркотического средства провели сотрудники УКОН МВД совместно с СГБ Республики Абхазия. Юсупов Мухаммад Худоиназар-угли кристаллы наркотического средства, как установлено экспертами «метадон» массой 117,783 грамм, хранил при себе в полиэтиленовом свертке.

Не владеющий ни абхазским, ни русским языком гражданин Узбекистана посредством переводчика пояснил, что хотел заработать деньги.

Наркотическое средство он хранил, клал и распространял, делая из большого пакета маленькие свертки, взвешивал и обматывал изолентой.

Реализацию своего преступного умысла гражданин Юсупов осуществлял в домашних условиях, в арендованном помещении в г. Сухум, где временно проживал с семьей. При обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили непосредственно фасовочный материал. Разномерные электронные весы и изоляционную ленту так же изъяли.

В ходе проведения обследования участков местности на набережной Махаджиров с участием самого задержанного, в потайных местах, на которые указал Юсупов, было обнаружено и изъято три свертка. Свертки состояли из отрезков полимерной плёнки чёрного и серого цвета, обмотанных зеленой изоляционной лентой с содержащимся в них кристаллическим светлым веществом, состоящим из порошкообразных частиц и крупных цельных кристаллов разного размера.

Общая масса изъятого при личном досмотре у гражданина Юсупова наркотического средства «метадон», а также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при исследовании мест ранее сделанных им закладок, составила 119.108 грамм.

Последнему вменяется преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА, – незаконные приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Мухаммад Юсупов заключен под стражу. Расследование проводит следственный отдел управления внутренних дел по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.