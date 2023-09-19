 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

120 ГРАММ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ИЗЪЯТО У ГРАЖДАНИНА УЗБЕКИСТАНА

Новости Вторник, 19 сентября 2023 12:02
Оцените материал
(0 голосов)
120 ГРАММ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ИЗЪЯТО У ГРАЖДАНИНА УЗБЕКИСТАНА

Сухум. 19 сентября 2023. Абхазия-Информ. Оперативные мероприятия в отношении подозреваемого в сбыте наркотического средства провели сотрудники УКОН МВД совместно с СГБ Республики Абхазия. Юсупов Мухаммад Худоиназар-угли кристаллы наркотического средства, как установлено экспертами «метадон» массой 117,783 грамм, хранил при себе в полиэтиленовом свертке.

Не владеющий ни абхазским, ни русским языком гражданин Узбекистана посредством переводчика пояснил, что хотел заработать деньги.

Наркотическое средство он хранил, клал и распространял, делая из большого пакета маленькие свертки, взвешивал и обматывал изолентой.

Реализацию своего преступного умысла гражданин Юсупов осуществлял в домашних условиях, в арендованном помещении в г. Сухум, где временно проживал с семьей. При обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили непосредственно фасовочный материал. Разномерные электронные весы и изоляционную ленту так же изъяли.

В ходе проведения обследования участков местности на набережной Махаджиров с участием самого задержанного, в потайных местах, на которые указал Юсупов, было обнаружено и изъято три свертка. Свертки состояли из отрезков полимерной плёнки чёрного и серого цвета, обмотанных зеленой изоляционной лентой с содержащимся в них кристаллическим светлым веществом, состоящим из порошкообразных частиц и крупных цельных кристаллов разного размера.

Общая масса изъятого при личном досмотре у гражданина Юсупова наркотического средства «метадон», а также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при исследовании мест ранее сделанных им закладок, составила 119.108 грамм.

Последнему вменяется преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА, – незаконные приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Мухаммад Юсупов заключен под стражу. Расследование проводит следственный отдел управления внутренних дел по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 19 сентября 2023 12:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ X ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ «ПРОГУЛКА ПО НАБЕРЕЖНОЙ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.