ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ К ЮБИЛЕЙНОМУ ДНЮ ПОБЕДЫ
Сухум. 19 сентября 2023. Абхазия-Информ. Комиссия по подготовке к празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии под председательством вице-президента Бадры Гунба выработала и утвердила план государственных мероприятий.
В состав комиссии входят руководители и представители свыше 20 ведомств, задействованных в разработке плана мероприятий, а также в организации мероприятий.
План мероприятий на 27 сентября:
Мемориал Славы, 09:00 – церемония возложения;
ЦВЗ Союза художников, 13:00 – выставка «Юбилей Победы в Отечественной войне народа Абхазии»;
Абхазская госфилармония им. Р. Гумба, 17:00 – праздничный концерт «Аҟәа».
План мероприятий на 30 сентября:
Мемориал Славы, 09:00 – церемония возложения;
Нижняя Эшера, Мемориал Первого Президента РА Владислава Ардзинба – 10:00
Площадь Свободы, 11:00 – военный парад;
Набережная Махаджиров, 15:00 – церемония открытия моста через р. Басла;
Набережная Махаджиров, 14:00 - абхазское подворье «Аҟәа ашҭа»;
Стадион «Динамо», 20:00 – театрализованное представление, посвященное празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости;
Сухумская гора, 21:30 – праздничный салют.
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