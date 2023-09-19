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Абхазия Информ

ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ К ЮБИЛЕЙНОМУ ДНЮ ПОБЕДЫ

Новости Вторник, 19 сентября 2023 18:21
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ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ К ЮБИЛЕЙНОМУ ДНЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 19 сентября 2023. Абхазия-Информ. Комиссия по подготовке к празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии под председательством вице-президента Бадры Гунба выработала и утвердила план государственных мероприятий.

В состав комиссии входят руководители и представители свыше 20 ведомств, задействованных в разработке плана мероприятий, а также в организации мероприятий.

План мероприятий на 27 сентября:

Мемориал Славы, 09:00 – церемония возложения;

ЦВЗ Союза художников, 13:00 – выставка «Юбилей Победы в Отечественной войне народа Абхазии»;

Абхазская госфилармония им. Р. Гумба, 17:00 – праздничный концерт «Аҟәа».

План мероприятий на 30 сентября:

Мемориал Славы, 09:00 – церемония возложения;

Нижняя Эшера, Мемориал Первого Президента РА Владислава Ардзинба – 10:00

Площадь Свободы, 11:00 – военный парад;

Набережная Махаджиров, 15:00 – церемония открытия моста через р. Басла;

Набережная Махаджиров, 14:00 - абхазское подворье «Аҟәа ашҭа»;

Стадион «Динамо», 20:00 – театрализованное представление, посвященное празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости;

Сухумская гора, 21:30 – праздничный салют.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 19 сентября 2023 18:26

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