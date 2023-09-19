БЮСТЫ АБХАЗСКИХ ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ УСТАНОВЯТ В ПАРКЕ СЛАВЫ

Сухум. 19 сентября 2023. Абхазия-Информ. Бюсты абхазских военачальников Владимира Аршба, Гиви Агрба и Мушни Хварцкия установят ко Дню Победы и Независимости Абхазии в Парке Славы в Сухуме, сообщил министр культуры республики Даур Кове,

Решение об установке бюстов было принято Государственной комиссией по празднованию 30-летия Победы и Независимости под председательством вице-президента Абхазии Бадры Гунба.

По словам Кове, работы по заливке постаментов начались 13 сентября, сами бюсты установят примерно к 20 сентября. Официальное открытие состоится в День Победы, 30 сентября.

Эскизы бюстов разработали художники Амиран Адлейба и Руслан Габлия. Они также были авторами памятников бывшему вице-премьеру и министру обороны Абхазии Султану Сосналиеву и полководцу абхазской армии во время Отечественной войны Сергею Дбар, которые также установлены в Парке Славы.

Владимир Аршба – Герой Абхазии, кавалер ордена Леона, первый министр обороны Абхазии.

Гиви Агрба – Герой Абхазии, генерал-лейтенант, министр внутренних дел Абхазии, председатель Службы госбезопасности, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени.

Мушни Хварцкия – Герой Абхазии, командующий Гумистинским оборонительным рубежом, ученый-археолог. Погиб в декабре 1992 года на Восточном фронте в бою за село Лашкиндар.