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Абхазия Информ

АЛЬФРЕД-МОРИС ДЕ ЗАЙАС: АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ – НЕЗАВИСИМЫЕ ГОСУДАРСТВА. ТОЛЬКО ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО ОПРЕДЕЛЯТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ.

Новости Вторник, 19 сентября 2023 18:42
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АЛЬФРЕД-МОРИС ДЕ ЗАЙАС: АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ – НЕЗАВИСИМЫЕ ГОСУДАРСТВА. ТОЛЬКО ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО ОПРЕДЕЛЯТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ.

Сухум. 19 сентября 2023. Абхазия-Информ. Бывший независимый эксперт ООН по вопросам содействия демократическому и справедливому международному порядку Альфред-Морис де Заяс высказал свое мнение о статусе Абхазии и Южной Осетии и всеобщем праве на самоопределение.

Альфред-Морис де Зайас, американский юрист и писатель с богатой историей деятельности в области прав человека и международного права, недавно зашел на X.com (Твиттер), чтобы выразить свою точку зрения на противоречия вокруг Абхазии и Южной Осетии. С 1 мая 2012 года по 30 апреля 2018 года де Зайас занимал важную должность первого независимого эксперта ООН по содействию демократическому и справедливому международному порядку – назначение, назначенное Советом ООН по правам человека.

В серии твитов де Заяс прокомментировал: «Абхазия и Южная Осетия – независимые государства. Только они имеют право определять свое будущее. Но если Запад будет продолжать налагать на них санкции, они могут сами ради собственного блага стремиться к воссоединению с Россией».

«Право народов на самоопределение является неотъемлемым правом. Оно означает, что народ имеет право на автономию или независимость от государства, которое его угнетает, а также имеет право добиваться включения в состав другого государства, если он того пожелает. Обладателями права на самоопределение являются народы, а не государства, которые являются носителями обязанностей и должны осуществлять его, а не препятствовать ему».

«Государства НЕ имеют прерогативы предоставлять или отказывать в самоопределении, поскольку самоопределение является правом jus cogens народов. Статья 1 Международного пакта о гражданских и политических правах ясно говорит об этом».

«В пункте 80 консультативного заключения Международного суда по Косово ясно говорится, что принцип территориальной целостности может применяться только извне по отношению к другим государствам, но не внутри страны, чтобы помешать самоопределению народов».

«Не самоопределение вызывает войны, а несправедливое отрицание этого. Сотни войн, начиная с 1945 года, велись из-за права народов управлять собой. Функция ООН – способствовать этому».

Заявления дополняют продолжающийся международный дискурс о правах регионов и народов определять свое будущее, а также о том, как такие стремления согласуются с существующими международными нормами и законами или отклоняются от них.

Источник: Abkhaz World

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 19 сентября 2023 18:44

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