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Абхазия Информ

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА СОСТАВИЛИ ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Новости Вторник, 19 сентября 2023 18:45
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УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА СОСТАВИЛИ ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Сухум. 19 сентября 2023. Абхазия-Информ. В рамках семинара для молодых журналистов участники должны были выполнить одно из заданий – создать короткую новость на основе пресс-релиза.

Пресс-релиз – это сообщение для прессы, как правило, содержащее в себе сухую информацию. И для того, чтобы новость получилась интересной нужно соблюсти несколько основных правил, о которых участникам семинара рассказал журналист Дмитрий Статейнов.

По его словам, во время работы участники должны были найти основную мысль, заложенную в пресс-релизе и придерживаться правил создания новости при её написании.

Из всех участников были выделены тексты Теолины Аршба (старший референт Администрации Президента Республики Абхазия) и Аэлиты Басария (стажер в МИА Sputnik Абхазия).

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 19 сентября 2023 18:48

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