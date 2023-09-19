УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА СОСТАВИЛИ ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Пресс-релиз – это сообщение для прессы, как правило, содержащее в себе сухую информацию. И для того, чтобы новость получилась интересной нужно соблюсти несколько основных правил, о которых участникам семинара рассказал журналист Дмитрий Статейнов.

Сухум. 19 сентября 2023. Абхазия-Информ. В рамках семинара для молодых журналистов участники должны были выполнить одно из заданий – создать короткую новость на основе пресс-релиза.

По его словам, во время работы участники должны были найти основную мысль, заложенную в пресс-релизе и придерживаться правил создания новости при её написании.

Из всех участников были выделены тексты Теолины Аршба (старший референт Администрации Президента Республики Абхазия) и Аэлиты Басария (стажер в МИА Sputnik Абхазия).