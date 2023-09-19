В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ АМНИСТИИ

Сухум. 19 сентября 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. В нем приняли участие приглашенные – председатель Верховного суда Саида Бутба, генеральный прокурор Адгур Агрба и заместитель министра внутренних дел Тенгиз Нармания.

В соответствии с повесткой дня были рассмотрены проекты постановлений «Об объявлении амнистии в ознаменование тридцатой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2023 года» и «О порядке применения Постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «Об объявлении амнистии в ознаменование тридцатой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2023 года».

По окончании обсуждений данных проектов постановлений участники заседания решили провести их дополнительное изучение и представить в парламентский комитет свои предложения в ближайшее время.