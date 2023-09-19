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Абхазия Информ

ИЗ ТУАПСЕ В ГАГРУ ЗАПУСТИЛИ СТИЛИЗОВАННЫЙ ПОД СТАРИНУ ВАГОН С ОТКРЫТЫМ ВАГОНОМ

Новости Вторник, 19 сентября 2023 20:36
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ИЗ ТУАПСЕ В ГАГРУ ЗАПУСТИЛИ СТИЛИЗОВАННЫЙ ПОД СТАРИНУ ВАГОН С ОТКРЫТЫМ ВАГОНОМ

Сухум. 19 сентября 2023. Абхазия-Информ. Курортный сезон в Абхазии может продлиться до конца октября, а потому, вполне вероятно, кто-то ещё успеет прокатиться в таком вагоне. Этот поезд ходит с конца апреля и будет ходить до 24 октября. В РЖД рассказывали, что отличительная особенность этого поезда заключается в том, что интерьеры вагонов оформлены в стилистике 70-80-х гг. прошлого века.

И вот теперь к этому добавился ещё и открытый вагон – он стилизован под эпоху начала XX века и рассчитан на 80 человек.

Вагон обзорный, прокатиться можно не только с ветерком, но и напрямую полюбоваться прекрасными видами.

Что в вагоне современного? Ну, разве что лавки с подогревом да розетки для зарядки гаджетов.

Сообщается, что в вагоне можно провозить велосипеды и средства индивидуальной мобильности.

Так что тем, кто в ближайшие дни или недели собирается в отпуск в эти края, рекомендуем воспользоваться данной услугой.

Поезд, кстати, следует со всеми остановками. Так что необязательно ехать в Гагру – можно выйти и в Сочи. Или доехать оттуда до Туапсе.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 19 сентября 2023 20:39

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