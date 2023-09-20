ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СЛУЧАЮ ОБРАЗОВАНИЯ ТПП ИНГУШЕТИИ

Сухум. 20 сентября 2023. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава с двухдневным рабочим визитом находится в Республике Ингушетия по случаю празднованию 25-летия образования Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия.

Программа официального визита началась с посещения мемориального комплекса «Мемориал памяти и славы» г. Назрани и возложения цветов у Вечного огня на Мемориале памяти славы Ингушетии.

Затем, в администрации президента Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова состоялась встреча главы республики с гостями, руководителями зарубежных, региональных палат и субъектов России, в которой в качестве почетного гостя приняла участие глава ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава.

Встреча началась с обхода выставки продукции субъектов МСП. Гостям презентовали инвестиционный потенциал Ингушетии, проинформировали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса и опыте взаимодействия бизнеса с органами исполнительной власти.

От имени коллектива ТПП Абхазии и от себя лично Тамила Мерцхулава поздравила коллектив Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия и ее президента Радмилу Налгиеву с 25-летием со дня создания палаты.

«Являясь одним из самых крупных бизнес-объединений в регионе, частью системы торгово-промышленных палат Российской Федерации, вы достойно ведёте ее вперёд по пути созидания, уделяя особое внимание созданию благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата. У нас схожие цели в становлении и развитии наших регионов, и наша общая задача – укреплять братские и дружеские отношения между нашими народами», – сказала Тамила Мерцхулава.

Она выразила уверенность, что ТПП обеих республик и в дальнейшем будут делать все для развития взаимовыгодного сотрудничества между предпринимательскими сообществами Абхазии и Ингушетии, а понимание и интенсивность сложившихся добрых отношений и между палатами сохранятся и впредь.

Тамила Мерцхулава вручила Радмиле Налгиевой памятный подарок и выразила готовность оказывать содействие развитию взаимовыгодного сотрудничества между предпринимателями двух республик.

В рамках визита, организована культурная программа, а также посещение промышленной зоны СП Али-Юрт: швейной фабрики ООО «4БРА», завода алюминиевых сплавов ООО «Риак» и организации комплексного производства локальных очистных сооружений ООО «ИнвестСтройПроект».