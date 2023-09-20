ДО 850 ГОСТЕЙ ИЗ РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Сухум. 20 сентября 2023. Абхазия-Информ. Добровольцы из Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Северной и Южной Осетии, принимавшие участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, а также их семьи приезжают в Абхазию, чтобы отдохнуть и принять участие в праздновании 30-летия совместной победы и защиты независимости Республики Абхазия.

Советник президента Абхазии по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал сообщил Апсныпресс, что ожидается до 850 гостей из республик Северного Кавказа.

«Уже практически все приехали, сегодня день заезда. Кто-то уже заехал, кто-то еще в пути, но в общем мы ожидаем 850 человек. Распределяются гости в Сухуме – в гостинице «Страна души» (бывший санаторий МВО) и на курорте Пицунда», – сказал Аджинджал.

Он также отметил, что в праздновании Дня Победы также примут участие казаки и русские добровольцы.