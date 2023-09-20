 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДО 850 ГОСТЕЙ ИЗ РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Новости Среда, 20 сентября 2023 15:41
Оцените материал
(0 голосов)
ДО 850 ГОСТЕЙ ИЗ РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Сухум. 20 сентября 2023. Абхазия-Информ. Добровольцы из Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Северной и Южной Осетии, принимавшие участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, а также их семьи приезжают в Абхазию, чтобы отдохнуть и принять участие в праздновании 30-летия совместной победы и защиты независимости Республики Абхазия.

Советник президента Абхазии по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал сообщил Апсныпресс, что ожидается до 850 гостей из республик Северного Кавказа.

«Уже практически все приехали, сегодня день заезда. Кто-то уже заехал, кто-то еще в пути, но в общем мы ожидаем 850 человек. Распределяются гости в Сухуме – в гостинице «Страна души» (бывший санаторий МВО) и на курорте Пицунда», – сказал Аджинджал.

Он также отметил, что в праздновании Дня Победы также примут участие казаки и русские добровольцы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 20 сентября 2023 15:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СЛУЧАЮ ОБРАЗОВАНИЯ ТПП ИНГУШЕТИИ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ОТКРЫЛ НАБОР НА ПРОГРАММУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.