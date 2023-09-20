ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ОТКРЫЛ НАБОР НА ПРОГРАММУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Сухум. 20 сентября 2023. Абхазия-Информ. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» открыл набор на программу дополнительной подготовки (ДПО) «Технология журналистики: методы работы в современном международном пространстве».
Это отличная возможность для журналистов получить бесплатное дополнительное образование всего за 5 месяцев и дистанционно!
Подать заявку могут:
– граждане Республики Абхазия;
– лица, имеющие высшее образование;
– лица, получающие высшее образование.
Срок подачи заявок до 21.09.2023 года.
За подробной информацией обращаться по телефону: +79407300990.
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