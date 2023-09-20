УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ НАПРАВЛЕНО В СУХУМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Сухум. 20 сентября 2023. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия окончено производство по уголовному делу по факту семи эпизодов хищения денежных средств Фонда репатриации путем мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере на общую сумму 62 689 562,6 рублей, совершенных бывшим министром по репатриации Дбар Бесланом Андреевичем, директором ООО «РемСтрой 2012» Лакербая Амираном Георгиевичем, инженером по техническому надзору Фонда репатриации РА Кове Денисом Романовичем, директором РУП «ЖЭУ» ГК РА по репатриации Ахба Зауром Владимировичем, главным инженером РУП «ЖЭУ» ГК РА по репатриации Пшанава Давидом Халиловичем и ИП Цвижба Я.Д. при исполнении обязательств по договорам подряда.

В частности: № 19/08 от 19/08/2013 года на выполнение работ «Устройство наружных сетей водопровода и канализации и благоустройства территории коттеджного поселка в с. Мачара Гулрыпшского района» на общую сумму 169 271 руб.; № 17/04 от 28/04/2017 года «Наружные сети водопровода и канализации в коттеджном поселке в с.Мачара» на общую сумму 29 120 220 руб.; № 10/07 от 10/07/2017 года на строительство жилых домов на объекте: «Коттеджный поселок по адресу: с. Мачара Гулрыпшского района, ул. Дальская дом № 7, 8, 9» на общую сумму 18 961 973 руб.; №2-06-18 от 05/03/2018 года на выполнение работ: «Капитальное строительство на объекте: «Коттеджный поселок», по адресу: с. Мачара, ул. Дальская, дом №6» на общую сумму 9 017 395 руб.; №27/12 на выполнение работ: «Расчистка водоотводных канав на территории коттеджного поселка с.Мачара» на общую сумму 1 990 246 руб.; №13/11 на выполнение работ «Устройство наружных сетей водопровода и канализации в коттеджном поселке в с. Мачара» на общую сумму 3 227 261 руб.; №25/07 от 25/07/2019 года на выполнение работ «Устройство ограждения насосной станции в с.Мачара по ул.Дальская д.№1 и д.№2» на общую сумму 203 196,57 руб.

Обвиняемые вину в совершении инкриминируемых преступлений не признали. Вместе с тем, органом предварительного следствия собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения судебной строительно-технической, бухгалтерской, почерковедческой экспертиз, протоколы осмотров, выемок, обысков, а также иные материалы уголовного дела, объем которого составил более 45 томов.

Заместителем генпрокурора утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу.