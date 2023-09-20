ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ АЛАНА ГАГЛОЕВА С 33-Й ГОДОВЩИНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Сухум. 20 сентября 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с 33-й годовщиной со дня провозглашения Республики Южная Осетия. В поздравлении, в частности, сказано:

От всей души поздравляю Вас и весь югоосетинский народ с 33-й годовщиной со дня провозглашения Республики Южная Осетия. Этот знаменательный день свидетельствует о силе духа и решимости Вашего народа на пути к суверенитету и независимости.

За эти годы руководство и народ Южной Осетии, успешно преодолевая трудности и вызовы, продемонстрировали высокий уровень единства и солидарности. Ваши упорство и выдержка на пути строительства государственности являются примером служения Родине истинных патриотов.

Я уверен, что братская Южная Осетия будет продолжать развиваться и процветать, создавая лучшее будущее для своих граждан.

Абхазию и Южную Осетию объединяют особые отношения и общее историческое прошлое. Убежден, что наше двустороннее сотрудничество будет развиваться и в будущем во имя процветания наших республик.

Поздравляю Вас, уважаемый Алан Эдуардович, с этим поистине значимым праздником. Желаю Вам и всему братскому югоосетинскому народу мира, процветания и благополучия».