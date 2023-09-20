ТУРНИР ПО АБХАЗСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИГРАМ
Сухум. 20 сентября 2023. Абхазия-Информ. Управление по делам молодёжи и спорта столицы совместно с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом провели городской турнир по абхазским национальным играм между школьниками. Состоялась отборочная игра для участия в финале турнира, который будет проходить в эту субботу, 23 сентября, в этнопарке «Апсны».
Игра проходила между Сухумскими городскими школами №1, №4, №5 и №10.
Победу одержала школа №5 имени Ефрема Эшба.
Подобные мероприятия проводятся с целью сохранения абхазских традиций и играют очень важную роль в популяризации абхазской культуры среди молодёжи.
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