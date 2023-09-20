Сухум. 20 сентября 2023. Абхазия-Информ. Управление по делам молодёжи и спорта столицы совместно с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом провели городской турнир по абхазским национальным играм между школьниками. Состоялась отборочная игра для участия в финале турнира, который будет проходить в эту субботу, 23 сентября, в этнопарке «Апсны».