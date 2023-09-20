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Абхазия Информ

СДЮ ПРИГЛАШАЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЕКТ «АКАЛАМ»

Новости Среда, 20 сентября 2023 21:34
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СДЮ ПРИГЛАШАЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЕКТ «АКАЛАМ»

Сухум. 20 сентября 2023. Абхазия-Информ. Сухумский дом юношества объявляет конкурс на участие в проекте Школа журналистики «Акалам» для учащихся 9-11 классов.

Школа журналистики «Акалам» – это курс для тех, кто хочет получить практические навыки для будущей работы в СМИ (радио, газета, ТВ, новые медиа).

Школа создана для профессиональной ориентации старшеклассников. Участники будут иметь возможность познакомиться с основами профессии, поучаствовать в создании журналистских материалов, получить теоретические знания и практический опыт. Успешно освоившие программу, получат сертификат.

В Школу журналистики при СДЮ принимаются учащиеся 9,10 и 11 классов.

Школа будет проходить в СДЮ (Сухум, ул.Абазинская, 106) с октября по декабрь 2023 г., два раза в неделю, длительность занятия 1,5-2 часа. Обучение бесплатное.

Для того, чтобы стать участником необходимо:

– Заполнить онлайн заявку до 18:00, 1 октября 2023 г.;

– Пройти собеседование.

О времени собеседования отобранные участники будут извещены дополнительно.

Обращаться по телефону: +7 940 732 0852

Проект осуществляется СДЮ в партнерстве с UNICEF.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 20 сентября 2023 21:42

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