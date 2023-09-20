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Абхазия Информ

ИБРАХИМ АВИДЗБА: СЧИТАЮ НЕПРАВИЛЬНЫМ ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ИМЕНИ СОТЕН ТЫСЯЧ АБХАЗОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ТУРЦИИ

Новости Среда, 20 сентября 2023 21:55
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ИБРАХИМ АВИДЗБА: СЧИТАЮ НЕПРАВИЛЬНЫМ ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ИМЕНИ СОТЕН ТЫСЯЧ АБХАЗОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ТУРЦИИ

Сухум. 20 сентября 2023. Абхазия-Информ. Полномочный представитель Республики Абхазия в Турции Ибрахим Авидзба обратился с письмом к соотечественникам.

В письме говорится:

«В последнее время в обществе активно обсуждается законопроект о продаже апартаментов. Полномочное представительство Республики Абхазия не обладает информацией о том, что от имени общественных объединений абхазской диаспоры в Турции кто-то делегирован в Абхазии для того, чтобы озвучить мнение от имени всей диаспоры.

Считаю неправильным поведение отдельных представителей диаспоры, которые «берут на себя ответственность высказываться от имени сотен тысяч абхазов, проживающих в Турции».

***

С аналогичным обращением выступил и руководитель Федерации абхазских культурных центров Турции Мурат Махариа.

«Считаю неправильным поведение представителей абхазской диаспоры, находящихся в эти дни в Абхазии и от имени всей диаспоры высказывающих свое мнение о законе «Об апартаментах».

Федерация абхазских культурных центров - самое крупное объединение абхазов в Турции, никого не делегировала для этой цели в Абхазию. Они не имеют никакого отношения к Федерации, которая даже не была   поставлена в известность о их визите», – отмечается в письме.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 20 сентября 2023 22:00

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